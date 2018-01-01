"Беременна - временно". Сестра Ким Кардашьян в "положении" снялась полуголой: фото

Как на такие съемки смотрит гинеколог Хлои Кардашян, пока остается покрыто мраком тайны.

Хлои Кардашян JetSetter

Светская львица и звезда реалити-шоу "Семейка Кардашьян" Хлои Кардашян, находясь на поздних сроках беременности первым ребенком, приняла участие в откровенной съемке.

Снимок опубликовала на своей странице в Instagram автор фотосессии − фотограф родом из Украины Саша Самсонова.

"Отличная съемка с прекрасной Хлои Кардашян",– написала она. Младшая сестра Ким Кардашян позирует в кружевном белье, одной рукой поддерживая огромный живот.

Instagram

К слову, для 26-летнего бойфренда Хлои Кардашян, баскетболиста Тристана Томпсона, этот ребенок будет уже вторым. У парня есть годовалый сын от предыдущего романа.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ранее Хлои Кардашян обнажила грудь для съемки в рекламе.