Билык, Коляденко, Сумская, Витвицкая и Матвиенко поделились секретами красоты

Изюминкой праздничного вечера стал торт-гигант в форме груди в ажурном белье.

Дима Коляденко и Василиса Фролова Пресс-служба

Украинские знаменитости собрались на юбилей столичной клиники, услугами которой они пользуются, и поделились своими секретами ухода за своим телом.

Гостей встречали на красной дорожке, атмосферу создавал струнный квартет.

На закрытое светское мероприятие пришли поп-дива Ирина Билык, актриса Ольга Сумская и ее муж Виталий Борисюк, семесная артистическая пара Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян, телеведущая Соломия Витвицкая, художница и модель Анна Гомонова, ведущая Василиса Фролова, спортсменка Стелла Захарова, артисты Виталий и Светлана Билоножко, телеведущие Елена Филонова, Ирина Ратушная, художник Степан Рябченко и другие. Позитив и настроение в этот вечер дарил шоумен и певец — Дима Коляденко.

В этот вечер гости и звезды были щедры на поздравления и песни, выходил на сцену с интересными историями знакомства, с поздравлениями и хитами. На празднике говорили о женской красоте и счастье.

Изюминкой праздничного вечера стал торт-гигант в форме груди в ажурном белье, который вызвал восторг у гостей. Такого праздничного торта еще никто не видел, более 100 килограмм сладкого десерта – самые большие и сладкте груди. Гости активно фотографировались на фоне торта и долго не хотели резать шедевр.

Одним из главных сюрпризов вечера стала лотерея и главный приз – сертификат на 20000грн. Счастливицей стала гостья вечера Анна — она не скрывала радости и говорила много слов благодарности директорам клиники, что теперь сможет сделать приятные вещи для ухода за своим телом.

Знаменитости в один голос утверждали, что доктора-косметологи должны быть настоящими друзьями, ведь они помогают быть в форме.

Ольга Сумская рассказала, что уход за собой — это большая работа.

"В зрелом возрасте женщина должна излучать уверенность в себе и все делать грамотно. Нужно советоваться с докторами о процедурах по уходу и уколах, которые очень "помолодели" в наше время. Иногда девушка может изменить свою судьбу, изменив и улучшив внешность. Почему нет? Я нормально отношусь к уколам красоты, если это придает женщине уверенности. Только нельзя переусердствовать. Сегодня большие губы уже не в тренде, например. Я уважаю себя, поэтому обращаюсь к лучшим профессионалам. Все должно быть максимально естественно! Природа дала каждому золотую середину, ее нужно только умело подчеркнуть!", — посоветовала Ольга Сумская.

Телеведущая Василиса Фролова поделилась своим взглядом, что девушки с юного возраста должны уже ухаживать за собой: "Я не думаю, что тут должен быть один секрет чего-то. На внешность девушки влияет ее внутренние состояние. Номер один — влюбленность. Второе это сон, третье — совмещение любви и сна — секс, а также — хорошая погода, пребывание на свежем воздухе, общение с людьми, учение и чтение. И конечно любопытство к жизни".

Модель и художница Анна Гомонова не скрывает, что делает мезотерапию и следит за красотой, которую дали ей родители. "Я делаю посезонно процедуры по уходу. В осенний сезон нужно делать пилинги: химический, миндальный, молочный. Конечно домашний уход – различные сыворотки, крема, тоники с кислотами, и просто масочки, которые я посещаю раз в неделю в клинике. Обязательно правильное питание. — поделилась Мисс Юниверс Интернешенал 2017 (Лас-Вегас) Анна Гомонова.

Тоня Матвиенко рассказала, что у нее очень сильные гены, поэтому пока ее уход — это бассейн, спорт, крема и маски, посещение косметолога.

Популярная ведущая ТСН и активный общественный деятель Соломия Витвицкая дала свои рекомендации по красоте — спорт, косметолог, питание, влюбленность.

"Мне кажется, если есть морщинки от улыбки, они очень идут людям! Но однозначно нужно уметь смотреть за собой. Я с юных лет пользуюсь молочком и косметическими средствами для умывания, так как знаю, что PН воды не подходит для кожи — сушит ее и делает старой. Обязательно пользоваться кремами для своего возраста и типа кожи", — поделилась Соломия.

Знаменитая спортсменка Стелла Захарова рассказала, что уже 30 лет ухаживает за кожей под наблюдением профессиональных докторов: "Когда я переехала жить в Швецию, поняла, что общество очень думает о своем здоровье и своем внешнем виде. Так как я человек публичный, я должна об это думать. Благодаря и нашим ведущим врачам, Павлу Андреевичу, хочу подчеркнуть это без лести, что настолько профессионалы у нас в Украине косметологи. Я могу сравнивать, есть с чем. Когда ты понимаешь, что с каждым годом ты теряешь свой внешний вид. Ты должен думать о том, чтобы поделать какие-то косметологические моменты. Как и везде, прогресс идет вперед. Так и в косметологии, Павел Андреевич, как ведущий хирург Украины, и, наверное, уже на международном уровне, мы ему доверяем. И главное, он все время прогрессирует. Это очень важно, потому что тогда к тебе будут приходить еще больше клиентов".

Напомним, Микки Рурк вновь лег по нож пластического хирурга.