Болезнь Бориса Гребенщикова. Музыкант прокомментировал свои "проблемы с сердцем"

Лидер "Аквариума" сильно простудился.
"Всем, кто читает, комментирует и распространяет информацию канала "Санкт Петербург" о "проблемах с сердцем после недавней операции" Бориса Гребенщикова, сообщаем, что это — ложь. Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления", — сказано в сообщении в Facebook Гребенщикова.
Напомним, по данным телеканала "Санкт-Петербург", ситуация носит серьезный характер и музыканта госпитализировали из-за проблем с сердцем.