Болезнь Бориса Гребенщикова. Музыкант прокомментировал свои "проблемы с сердцем"

Лидер "Аквариума" сильно простудился.

Гребенщиков опроверг слухи о своей реанимации Коммерсант

Легендарный рок-музыкант и лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков опроверг информацию о том, что он попал в реанимацию.

"Всем, кто читает, комментирует и распространяет информацию канала "Санкт Петербург" о "проблемах с сердцем после недавней операции" Бориса Гребенщикова, сообщаем, что это — ложь. Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления", — сказано в сообщении в Facebook Гребенщикова.

Напомним, по данным телеканала "Санкт-Петербург", ситуация носит серьезный характер и музыканта госпитализировали из-за проблем с сердцем.