В Санкт-Петербурге госпитализировали Бориса Гребенщикова

Легендарный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков был госпитализирован в Санкт-Петербурге.

По данным телеканала "Санкт-Петербург", ситуация носит серьезный характер и музыканта госпитализировали из-за проблем с сердцем. Представители Гребенщикова ситуацию пока не прокомментировали. Других подробностей инцидента телеканал не приводит.

По информации российского издания "Комсомольская правда", Гребенщиков попал в реанимацию утром накануне, 3 марта.

По словам режиссера и друга музыканта Владимира Тихомирова, причиной госпитализации стали не проблемы с сердцем, а воспаление легких.

"Знакомые рассказывают, что у него воспаление легких. Но находится Борис в сознании", — сказал Тихомиров.

Напомним, ранее сообщалось о романе Гребенщикова с бывшей женой Кончаловского.