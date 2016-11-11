Борис Гребенщиков шокировал Полтаву своим уличным концертом

Российский рок-музыкант, исполнитель и поэт Борис Гребенщиков, порадовал своих поклонников из Украины внезапным уличным концертом в Полтаве.

Об этом пишет РБК.

Фото с концерта Гребенщиков опубликовал на личной странице в Facebook.

Информация о том, что Борис Гребенщиков и его коллеги, находящиеся в Полтаве, выступят перед местным театром имени Гоголя, появилась утром 11 ноября.

Поклонники музыканта уже привыкли к подобным сюрпризам коллектива, на практике они встречаются часто. За довольно короткий промежуток времени на площади в Полтаве собралось немалое количество слушателей разного возраста. Музыкант отыграл несколько известных композиций, пообщался с поклонниками, раздал автографы и сделал пару совместных снимков. После встречи с фанами Гребенщиков и музыканты отправились в местный отель. "Отдельное спасибо за "Очарованный тобой" и "Навигатор", — написал один из слушателей.

Напомним, американская певица с молодым Гребенщиковым пела в ванной.