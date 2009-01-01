Брэд Питт выбросил все вещи Анджелины Джоли

Очевидцами происходящего стали соседи, проживающие рядом.

Брэд Питт Reuters

Знаменитый голливудский актер Брэд Питт выкинул из дома вещи супруги Анджелины Джоли, с которой проходит бракоразводный процесс.

Об этом сообщает online.ua со ссылкой на Radaronline.com.

По информации издания, актер вернулся в особняк, где когда-то обитало семейство Джоли-Питта. Однако, заселившись, Брэд решил избавиться от всего, что напоминает ему об Анджелине. Очевидцами происходящего стали люди, проживающие рядом.

По словам соседей, Питт выносил из дома почти все, что там находилось. При этом делалось это весьма небрежно. Рабочие, которых нанял актер, не просто складывали вещи в фургон, а швыряли когда-то дорогие для семьи вещи, как хлам. А кое-что падало прямо на землю, и рабочие не торопились поднимать упавшее. На земле остались валяться сувениры, рамочки от фотографий и прочие мелкие вещи.

Анджелина Джоли вместе с детьми покинула особняк в сентябре 2016 года после решения о разводе. Как утверждает издание, Питт намерен использовать этот дом для встреч со своими детьми, которые, как он надеется, вскоре станут более частыми и регулярными.

Напомним, о жизни Анджелины Джоли и Брэда Питта снимут фильм.