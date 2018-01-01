Целовались у всех на виду: интересные подробности открытия отеля во Львове с Пэрис Хилтон

Наследница крупнейшей в мире сети отелей зажигала с женихом на частной вечеринке во Львове, куда смогли добраться только корреспонденты ТСН.

На презентацию своего отеля во Львове Пэрис Хилтон пришла с женихом. фото: EPA/UPG

На мероприятие она прилетела с женихом украинского происхождения – актером Крисом Зилкой.

Сначала молодожены зажигали на частной вечеринке во Львове, куда смогли добраться только корреспонденты ТСН. Здесь американская гостья провела благотворительный DJ-сет, средства от которого передадут учреждению, помогающему матерям-одиночкам.

Об украинских приключения звездной пары – в сюжете:

Ранее Хилтон заявляла о намерениях приехать в Украину с женихом, у которого есть украинские корни. Они планировали отыскать во Львове места, где жил дедушка возлюбленного американской светской львицы.