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Целовались у всех на виду: интересные подробности открытия отеля во Львове с Пэрис Хилтон

Сегодня, 20:35

Наследница крупнейшей в мире сети отелей зажигала с женихом на частной вечеринке во Львове, куда смогли добраться только корреспонденты ТСН. 

Хилтон
На презентацию своего отеля во Львове Пэрис Хилтон пришла с женихом. фото: EPA/UPG
Наследница крупнейшей в мире сети отелей Hilton Hotels, американская телеведущая Пэрис Хилтон приняла участие в торжественном открытии Гранд-Готеля в центре Львова.

На мероприятие она прилетела с женихом украинского происхождения – актером Крисом Зилкой.

Сначала молодожены зажигали на частной вечеринке во Львове, куда смогли добраться только корреспонденты ТСН. Здесь американская гостья провела благотворительный DJ-сет, средства от которого передадут учреждению, помогающему матерям-одиночкам.

Об украинских приключения звездной пары – в сюжете:

Ранее Хилтон заявляла о намерениях приехать в Украину с женихом, у которого есть украинские корни. Они планировали отыскать во Львове места, где жил дедушка возлюбленного американской светской львицы.
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