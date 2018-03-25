Стало известно, когда голливудская звезда Пэрис Хилтон прилетит в Украину

Знаменитая американская фотомодель, певица и актриса Пэрис Хилтон прилетит во Львов на открытие одного из реконструированных отелей.

Хилтон приедет со своим женихом, который имеет украинские корни. Открытие отеля запланировано на 31 марта, пишет Zaхid.net.

"Они приезжают за два дня до открытия, потому что хотят посетить места, связанные с детством дедушки ее будущего мужа", — отметил владелец отеля Григорий Козловский.

По его словам, Хилтон будет иметь право на бесплатное пожизненное проживание в отеле. Он также отказался назвать стоимость выступления Хилтон.

"Поверьте, наши звезды имеют значительно большие гонорары, чем и символическая сумма, которую получит она. Та информация, которую распространяют в СМИ, что якобы Пэрис получит за это 500 тысяч долларов, не имеет ничего общего с действительностью", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Хилтон презжала в Одессу на открытие зимнего сезона одного из элитных ночных клубов.