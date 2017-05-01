Дэвид Линч опроверг слухи об уходе из кино

5 мая режиссер сообщил, что он разочаровался в современной киноиндустрии.

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Известный американский режиссер Дэвид Линч опроверг слухи об его уходе из кино.

Об этом сообщил портал Vulture.

Создатель популярного сериала "Твин Пикс" заявил, что его слова были неправильно истолкованы, и что он просто не знает о своих планах на будущее.

"Мои слова были неверно истолкованы. Я не утверждал, что уйду из кинематографа. Никто попросту не знает, что произойдет в будущем", — подчеркнул Линч.

5 мая режиссер сообщил, что он разочаровался в современной киноиндустрии и вышедшая в 2006 году "Внутренняя империя" станет его последним фильмом. Линч также отметил, что удивлен тому, какие фильмы получают успех в современном кинопрокате.

Напомним, культовый режиссер Дэвид Линч занялся производством футболок.