Дэвид Линч опроверг слухи об уходе из кино

5 мая режиссер сообщил, что он разочаровался в современной киноиндустрии.
Об этом сообщил портал Vulture.
Создатель популярного сериала "Твин Пикс" заявил, что его слова были неправильно истолкованы, и что он просто не знает о своих планах на будущее.
"Мои слова были неверно истолкованы. Я не утверждал, что уйду из кинематографа. Никто попросту не знает, что произойдет в будущем", — подчеркнул Линч.
5 мая режиссер сообщил, что он разочаровался в современной киноиндустрии и вышедшая в 2006 году "Внутренняя империя" станет его последним фильмом. Линч также отметил, что удивлен тому, какие фильмы получают успех в современном кинопрокате.
Напомним, культовый режиссер Дэвид Линч занялся производством футболок.