Девочка созрела: Алина Гросу снялась для мужского глянца

Поклонники забросали певицу комплиментами и комментариями.

Алина Гросу Instagram

Об этом певица намекнула на своей странице в Instagram, разместив соответствующее видео и фото.

Певица разместила в соцсети два поста. На первом — небольшое видео с Гросу, на котором она отправляет поклонникам воздушный поцелуй. "Знали бы вы, в какой съёмке мне сейчас предстоит принять участие. Предчувствую, что эта осень будет мегаЖаркой, если не погодой, так сюрпризами от меня", — интригующе подписала видео Алина.

@maximmagazinerussia #soon Публикация от ALINA GROSU (@alina_grosu) Сен 21 2017 в 3:17 PDT

Также она опубликовала снимок, на котором одета в белоснежный халат с надписью Maxim. Из-под него виднеются лямки бюстгалтера и голые ноги певицы. "Очень красивая", "Алиночка молодец! Давно было пора", "Когда фотки посмотреть?", — забросали поклонники певицу комплиментами и комментариями.

Публикация от ALINA GROSU (@alina_grosu)Сен 20 2017 в 4:10 PDT

Напомним, исполнительница хита о лабутенах полностью обнажилась для мужского глянца.