Дмитрий Комаров испортил платье Алены Шоптенко в финале "Танців з зірками"

В финальном танце Ахтем и Алена исполнили фристайл по мотивом исторической драмы Сейтаблаева "Хайтарма" о депортации крымских татар.

Телеведущий Дмитрий Комаров признался, что испортил платье Алене Шоптенко в суперфинале шоу "Танці з зірками" прямо перед ее с Ахтемом Сейтаблаевым последним танцем.

Об этом телеведущий написал сам у себя на странице в Instagram.

В финальном танце Ахтем и Алена исполнили фристайл по мотивом исторической драмы Сейтаблаева "Хайтарма" о депортации крымских татар. Соответственно оба были облачены в крымскотатарские национальные наряды.

https://www.instagram.com/p/Ba2o3eVBbDy/?taken-by=komarovmir

"Видели платье Алены Шоптенко, когда они с Ахтемом танцевали шикарный финальный танец хайтарма? За 2 минуты до выхода Алены я случайно зацепил бокал красного спонсорского шампанского на столе в рэдруме. И облил платье. Честно, хотелось сделать харакири)) Высушить и отстирать было уже невозможно. До выхода минута", — написал Дмитрий Комаров после завершения шоу.

"В итоге решили срочно стилизовать низ платья пятнами. Якобы так задумано. Я страшно переживал. Но выглядело отлично. Решили, что разбитый бокал — на счастье. Итог: три десятки от судей. Вот, что осталось за кадром", — рассказал Комаров.

Напомним, по результатам зрительского голосования в шоу победила певица Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко.