Дочь Лолиты после окончания школы уезжает из Украины

Исполнительница отправляет наследницу учиться в один из вузов Европы.

Дочь Лолиты окончила украинскую школу Фото: Instagram/Лолита Милявская

54-летняя Лолита Милявская, похоже, скоро сможет беспрепятственно видеться с 19-летней дочкой Евой . До сих пор наследница артистки жила и училась в Киеве, куда ее звездная родственница не имела возможности попасть, но вскоре отправится получать высшее образование в Польшу.

"Я наслушалась про учебу в Лондоне и других странах. Не то, чтобы я была не уверена в дочери, нет. Просто мы никогда не отпускали ее далеко. А бабушка, с кем Ева живет, наседка по своей природе", - рассказала Лолита в интервью Dni.ru.

По словам певицы, у ее дочери есть природные способности дял изучения языков, поэтому она намерена связать свою будущую профессию с филологией.

"Дочь поступила в Варшавский университет на филологический факультет. У нее склонность к языкам, поэтому сомнений даже не было. Она очень хорошо знает английский – смотрит сериалы, мгновенно находит любую информацию. Кроме этого, дочь в школе занималась немецким, хотя ей больше нравится французский", - рассказала знаменитость.

Фото: Instagram/Лолита Милявская

По словам певицы, пока Ева остается в Киеве, где усиленно готовится к обучению в вузе, изучая польский язык. Милявская также призналась, что хочет, чтобы дочь поскорее стала самостоятельной.

"Мы мечтаем о том, что бабушка останется дома, а Ева будет жить взрослой жизнью. Первый год набьет себе шишки. Все как положено. А потом будет легко. Она приспособлена к хозяйству, умеет готовить, стирать, убирать. Правда, пока бабушка, которой 75, не дает ей этим заниматься. Но я сказала: "Хватит! Этому надо положить конец!" - заявила Лолита.

Напомним, Лолита, которой запретили въезд в Украину до 2020 года, заявила, что ее дочка Ева точно не станет получать высшее образование в Украине, а будет изучать русский язык и дальше учиться в России.

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