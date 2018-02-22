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"Донецк - Украина? ДНР!": Александр Буйнов спел для жителей оккупированного Донбасса

Сегодня, 12:25

Артист выступил в честь "дня защитника отечества".

Буйнов
Буйнов выступил на оккупированных територия buinovofficia/instagram
23 февраля на оккупированных украинских территориях, так называемых ДНР и ЛНР, выступили сразу несколько исполнителей. В Дворце культуры имени Ленина провели концерт Александр Буйнов и Дмитрий Майданов.

На своей странице в Instagram об этом написал сам Буйнов.

"С Днем Защитника Отечества! С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота! М.О. Российской Федерации вручило медаль ветерану Вооруженных Сил России Буйнову А.Н.-"100 лет РККА"! Армия начинается с кухни!", - подписал один пост Буйнов.

Под другим снимком исполнитель также оставил провокационные подписи.

"А мы отработали Донецк, Украина? ДНР. Вот все-таки молодец я! Ма-ла-дэсь!", - написал артист.

Буйнов спел со сцены свои хиты "Пустой бамбук", "Падают листья", "Горький мед" и другие. 

Предположительно, на этом же концерте выступала и Анастасия Стоцкая, которая попала в базу "Миротворца".
Теги:  
Александр Буйнов, концерт, ЛНР, ДНР
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