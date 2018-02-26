Известная российская певица попала в "Миротворец" за концерт в "ДНР"

Известная российская поп-певица Анастасия Стоцкая была внесена в "Чистилище" украинского интернет-портала "Миротворец" − за то, что приехала выступать в оккупированный боевиками "ДНР" Донецк 23 февраля.

"Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Донбасс. 24.02.2018 участвовала в концерте в оккупированном Донецке, посвященном празднованию дня российских военных преступников и российских оккупантов", —написали создатели "Миротворца".

Также известно, что боевики "ДНР" обещали Стоцкой, что о ее выступлении никто не узнает. Сразу после концерта у людей брали телефоны и требовали удалить оттуда видеоролики и фотоснимки. "Террористы обещали ей, что никто не узнает о том, что она выступала в Донецке. На ее концерт пришло отборное пророссийское террористическое 6ыдлo. И тем не менее, после концерта у многих проверяли телефоны и требовали удалить из них фото и видео", − говорится на "Миротворце".

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецке выступили два известных российских певца − Александр Буйнов и Денис Майданов.