"Донецк - Украина? ДНР!": Александр Буйнов спел для жителей оккупированного Донбасса

23 февраля на оккупированных украинских территориях, так называемых ДНР и ЛНР, выступили сразу несколько исполнителей. В Дворце культуры имени Ленина провели концерт Александр Буйнов и Дмитрий Майданов.

На своей странице в Instagram об этом написал сам Буйнов.

"С Днем Защитника Отечества! С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота! М.О. Российской Федерации вручило медаль ветерану Вооруженных Сил России Буйнову А.Н.-"100 лет РККА"! Армия начинается с кухни!", - подписал один пост Буйнов.

Под другим снимком исполнитель также оставил провокационные подписи.

"А мы отработали Донецк, Украина? ДНР. Вот все-таки молодец я! Ма-ла-дэсь!", - написал артист.

Буйнов спел со сцены свои хиты "Пустой бамбук", "Падают листья", "Горький мед" и другие.

Публикация от Александр Буйнов/Aleks Buinov (@buinovofficial)Фев 22, 2018 в 11:04 PST

Публикация от Александр Буйнов/Aleks Buinov (@buinovofficial)Фев 25, 2018 в 5:08 PST

Предположительно, на этом же концерте выступала и Анастасия Стоцкая, которая попала в базу "Миротворца".