"Донецк - Украина? ДНР!": Александр Буйнов спел для жителей оккупированного Донбасса

Артист выступил в честь "дня защитника отечества".
23 февраля на оккупированных украинских территориях, так называемых ДНР и ЛНР, выступили сразу несколько исполнителей. В Дворце культуры имени Ленина провели концерт Александр Буйнов и Дмитрий Майданов.
На своей странице в Instagram об этом написал сам Буйнов.
"С Днем Защитника Отечества! С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота! М.О. Российской Федерации вручило медаль ветерану Вооруженных Сил России Буйнову А.Н.-"100 лет РККА"! Армия начинается с кухни!", - подписал один пост Буйнов.
Под другим снимком исполнитель также оставил провокационные подписи.
"А мы отработали Донецк, Украина? ДНР. Вот все-таки молодец я! Ма-ла-дэсь!", - написал артист.
Буйнов спел со сцены свои хиты "Пустой бамбук", "Падают листья", "Горький мед" и другие.
Предположительно, на этом же концерте выступала и Анастасия Стоцкая, которая попала в базу "Миротворца".