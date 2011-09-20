Дженнифер Лопес закрутила новый роман

Инсайдеры рассказали, что певицу и спортсмена сейчас часто видят вместе.

Дженнифер Лопес Reuters

Об этом пишет elle.ru.

Инсайдеры рассказали, что певицу и спортсмена сейчас часто видят вместе. Родригес хорошо общается с семьей Лопес и поддерживал ее во время ее последнего выступления в Лас-Вегасе. "Они пока не хотят делать свои отношения публичными, но уже не скрывают их от родных и друзей", — уточнил источник из окружения новой пары.

Как у Джей Ло, у Алекса Родригеса есть двое детей: с 2002 по 2008-й он был женат на Синтии Скертис, которая родила ему двоих дочерей, Наташу и Эллу. Напомним, от брака с Марком Энтони у Дженнифер есть двойняшки Макс и Эмми.

После развода у бейсболиста был целый ряд романов: среди его пассий — Кейт Хадсон, Камерон Диаз и Торри Уилсон. Дженнифер почти четыре года встречалась с танцором Каспером Смартом, а в начале этого года у нее был короткий роман с Дрейком.

Напомним, по информации СМИ, у Мадонны снова роман с Шоном Пенном.