Экс-Борис Апрель устроила фурор, спев на "Голосе країни": видео

По словам певицы, в последнее время она жила в США и постоянно училась.

Анна Эйприл (Зианджа) "ТСН"

В первом этапе "слепых прослушиваний" стартовавшего 28 января на канале "1+1" восьмого сезона вокального телешоу "Голос країни" приняла участие девушка-трансгендер Анна Эйприл (сценический псевдоним Зианджа), ранее известная как выпускник "Фабрики Звезд", певец Борис Апрель

Все присутствующие в студии были шокированы и не узнали в рыжеволосой певице некогда подросткого кумира – "звездного воина Борю", сообщает "ТСН".

"Десять лет назад я была известна, как Борись Апрель. А исчезла со сцены я, потому что не справилась с критикой: была маленьким ребенком и мне очень не хватало новых знаний, образования. Поэтому все эти годы я путешествовала, в частности жила в Америке и училась. Но почувствовала, что мое призвание – это музыка. Очень хочу снова увидеть горящие глаза зрителей", - рассказала Зианджа о причинах, сподвигнувших ее принять участие в телешоу.

Она исполнила композицию Smash Into You певицы Бейонсе. Своим пением Зианджа сумела развернуть к себе кресла сразу всех четырех "зведных тренеров" – Джамалы (Сусаны Джамаладиновой), Потапа (Алексея Потапенко), Тины Кароль и Сергея Бабкина.

В конечном итоге, певица приняла решение участвовать в "Голосе країни" в команде Потапа.

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-Борис Апрель рассказал о своем возвращении на украинскую сцену.