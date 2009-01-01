Экс-невеста Виталия Козловского не планировала выходить за него замуж

У них с Виталием были абсолютно разные взгляды на свадьбу.

Виталий Козловский и Рамина Instagram

Участниками кулинарного шоу "Свекруха чи невістка" с ведущим Григорием Германом станут звезды украинского шоу-бизнеса —актриса и телеведущая Ольга Сумская , певец Виталий Козловский и его бывшая невеста Рамина Эсхакзай.

Об этом пишет Сегодня.

Впервые на кухне встретятся люди, которые не являются членами одной семьи. Ольга Сумская как "крестная мама" Виталия в шоу-бизнесе была уверена, что паре суждено быть вместе, и поэтому, заботясь о давнем друге, решила устроить Рамине настоящий кулинарный экзамен…

"К сожалению, это последний общий эфир Виталия Козловского и Рамины в статусе жениха и невесты. Тогда Рамина в студии призналась, что она еще даже не познакомила своего жениха с отцом. Очень жаль, что ребята расстались. Должен отметить, что Рамина, которая не частый гость на кухне, очень достойно справилась с заданием", — говорит ведущий Григорий Герман.

В эфире программы Рамина призналась, что у них с Виталием были абсолютно разные взгляды на свадьбу. "Наверно, я нестандартная девочка, потому что я вообще не хотела выходить замуж и надевать свадебное платье", — призналась Рамина.

Напомним, ранее Виталий Козловский прокомментировал их разрыв с Раминой.