Экс-ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко нашла работу в России

Девушка будет вести телевизионное шоу на одном из российских телеканалов.

Регина Тодоренко начала работать на российском телевидении Фото: телеканал "Пятница"

Бывшая ведущая популярного тревел-шоу "Орел и решка" Регина Тодоренко будет вести программу на телеканале "Пятница" в России.

Информацию о совместной работе с Тодоренко сообщил в Instagram ее новый коллега по проекту Владислав Лисовец.

"Вам хотелось увидеть меня на ТВ - пожалуйста. Мы с красавицей Региной Тодоренко будем вести шоу "Мейкаперы" на канале "Пятница", - написал он.

Телеведущая в своем блоге в Instagram тоже поделилась фотографиями со съемок нового шоу в России. В этом проекте Тодоренко будет тестировать разные виды макияжа.

"Здесь у меня мэйкап-марафон! Забег на 15 дней для нового шоу "Мейкаперы" на "Пятнице", - подписала она кадры.

Как ранее сообщалось, продюсер тревел-шоу "Орел и решка" сообщил имена ведущих нового сезона программы.