Экс-ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко нашла работу в России

Девушка будет вести телевизионное шоу на одном из российских телеканалов.
Информацию о совместной работе с Тодоренко сообщил в Instagram ее новый коллега по проекту Владислав Лисовец.
"Вам хотелось увидеть меня на ТВ - пожалуйста. Мы с красавицей Региной Тодоренко будем вести шоу "Мейкаперы" на канале "Пятница", - написал он.
Телеведущая в своем блоге в Instagram тоже поделилась фотографиями со съемок нового шоу в России. В этом проекте Тодоренко будет тестировать разные виды макияжа.
"Здесь у меня мэйкап-марафон! Забег на 15 дней для нового шоу "Мейкаперы" на "Пятнице", - подписала она кадры.
Как ранее сообщалось, продюсер тревел-шоу "Орел и решка" сообщил имена ведущих нового сезона программы.