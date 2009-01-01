Елизавета II не нравится поведение Меган Маркл

Правительница Великобритании потребовала от внука, чтобы впредь он и его возлюбленная соблюдали королевский этикет.

Меган Маркл и принц Гарри Reuters

На днях западные журналисты заговорили о том, что королева Елизавета II недовольна тем, как ведет себя на публике избранница ее внука 36-летняя Меган Маркл.

Об этом пишет Woman.ru.

Почти ни у кого не осталось сомнений в том, что в обозримом будущем Меган Маркл станет законной супругой принца Гарри. Влюбленные начали встречаться год назад, но уже доказали всему миру, что у них все очень серьезно.

Не так давно звезда сериала "Форс-мажоры" открыто рассказала об отношениях с титулованным бойфрендом в интервью Vanity Fair. Многие поклонники актрисы пришли к выводу, что без одобрения дворца такая публикация вряд ли увидела бы свет. И вот совсем недавно Меган и Гарри впервые официально появились вместе на публике. Это произошло в конце сентября в рамках спортивных соревнований "Игры непобежденных" в Торонто. Фанаты рыжеволосого принца были в восторге от того, насколько гармонично он смотрится со своей девушкой. Однако не у всех дебютный выход в свет пары вызвал схожие чувства.

Поговаривают, что бабушка Гарри, королева Елизавета II, была очень разочарована тем, как повела себя потенциальная невестка. "Королеве совсем не понравился наряд Меган. Согласитесь, что девушке принца не стоило появляться на публике в рубашке мужского кроя, джинсах с прорезями на коленях и с безразмерной сумкой", — сообщил американскому изданию OK! источник, якобы вхожий в круг общения королевской семьи. Инсайдер также добавил, что правительница Великобритании потребовала от внука, чтобы впредь он и его возлюбленная не держались за руки во время выходов в свет и соблюдали королевский этикет, как это делают принц Уильям и Кейт Миддлтон. "Чтобы стать частью монаршей семьи, Меган нужно пересмотреть свое поведение. К счастью, Елизавета II готова оказать мисс Маркл в этом всю необходимую помощь", — поделился с репортерами аноним.

Напомним, принц Гарри хочет снять с себя королевские обязанности ради свадьбы с Меган Маркл.