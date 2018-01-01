Эмили Ратаковски полностью обнажилась на жарком фото

Девушка похвасталась своей идеальной фигурой.

Девушка похвасталась своей идеальной фигурой instagram.com/emrata

Знаменитая американская модель Эмили Ратаковски на новой соблазнительной фотографии позировала полностью обнаженной и без макияжа.

На черно-белом снимке, который она разместила на своей странице в Instagram, она сидит без одежды и макияжа на стуле, прикрывая грудь рукой.

Эмили подписала публикацию большими буквами NY, которые обозначают название города Нью-Йорк.

Меньше чем за сутки снимок набрал более 1 миллиона лайков и тысячи комментариев. Пользователи восхищались фигурой модели.

"Идеальная!", "Безумно горяча", "Никогда не видел ничего лучше", "Грудь что надо!", - писали юзеры.

Поклонники расхвалили формы модели instagram.com/emrata/

Ранее Эмили Ратаковски снялась голышом в прозрачном плаще.

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