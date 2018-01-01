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"Это шортики или трусики?": Настя Каменских озадачила поклонников новым фото

Сегодня, 13:23

Певица поделилась соблазнительным снимком.

Настя Каменских
Певица поделилась новым фото instagram.com/kamenskux
Известная украинская певица Настя Каменских, которая заявила, что обручена, поделилась с подписчиками фотографией, на которой все внимание подписчики акцентировали на ее стройные ноги.

На своей странице в Instagram звезда выложила снимок, на котором она позирует в нежно-розовом костюме, который состоит из толстовки и мини-шорт, подчеркивающих ее стройные ноги.

Поклонники расхвалили ее фигуру, засыпав сотнями комплиментов.

"Красотка на миллион!", "Это шортики или трусики?", "На тебе идеально сидит", "Какая сексуальная!", "На таких фото ну явно не на одежду смотришь", - расхваливали поклонники.

Настя Каменских
Каменских показала стройные ноги instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских соблазнила фанатов аппетитной фигурой.

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Настя Каменских, певица, ноги, фото
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