"Это шортики или трусики?": Настя Каменских озадачила поклонников новым фото

Певица поделилась соблазнительным снимком.

Певица поделилась новым фото instagram.com/kamenskux

Известная украинская певица Настя Каменских , которая заявила, что обручена , поделилась с подписчиками фотографией, на которой все внимание подписчики акцентировали на ее стройные ноги.

На своей странице в Instagram звезда выложила снимок, на котором она позирует в нежно-розовом костюме, который состоит из толстовки и мини-шорт, подчеркивающих ее стройные ноги.

Поклонники расхвалили ее фигуру, засыпав сотнями комплиментов.

"Красотка на миллион!", "Это шортики или трусики?", "На тебе идеально сидит", "Какая сексуальная!", "На таких фото ну явно не на одежду смотришь", - расхваливали поклонники.

Каменских показала стройные ноги instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских соблазнила фанатов аппетитной фигурой.

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