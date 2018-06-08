"Очень горяча": Настя Каменских соблазнила фанатов аппетитной фигурой

Известная украинская певица Настя Каменских, которая заявила, что обручена, поделилась с подписчиками новой фотографией, которой взбудоражила их воображение.

На своей странице в Instagram звезда выложила снимок, на котором она позирует в светлом боди с сеткой со стразами сверху. Каменских на фото предстала с привычной пышной прической.

Поклонники восхитились новым образом певицы, назвав ее женщиной-вамп.

"Супер женщина вамп!", "Сумасшедшая фигурка", "Просто прелесть и само совершенство!", "Очень горяча",- расхваливали подписчики.

Другие же заметили на фото небольшой животик, и тут же выдвинули догадки, что певица беременна.

"Она что беременна?", "Поправилась?", - писали юзеры.

Ранее Настя Каменских заинтриговала новым видео с Потапом, фанаты посчитали, что они сыграли свадьбу.