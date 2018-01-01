"Это уже перебор": Анна Седокова похвасталась аппетитными ягодицами, и нарвалась на жесткую критику

Артистка показала фото с отдыха.

Седокова показала фото с отдыха instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова возмутила поклонников откровенным снимком.

На своей странице в Instagram она выложила фото, на котором позирует с подругами на яхте. Три девушки повернуты к камере спиной, демонстрируя загорелые попы в купальниках.

"А они говорят, что женской дружбы не бывает", - подписала снимок Седокова.

Одни поклонники восхитились аппетитной попой артистки.

"Попки базуки", "Твой орех-лучший орех", "Три шикарные попки", - расхваливали поклонники.

Другие же возмутились таким пикантным снимком – мол, именно из-за такого развратного поведения у нее отобрали дочь.

"Поэтому у тебя и отобрали дочь", "Это уже перебор, неприятно даже", "К дочке лучше бы поехала, мать-кукушка", "Шл*ха", - критиковали юзеры.

Певица с подругами похвастались ягодицами instagram.com/annasedokova

Ранее Анна Седокова возбудила фанатов эротичным фото своей груди.

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