Надежда Мейхер рассказала, чего не хватало украинскому победителю нацотбора "Евровидения-2017"

Мейхер призналась, что все нацотборы не смотрела, только выступления некоторых артистов.

Надежда Мейхер Главред

Победителю нацотбора на "Евровидение-2017" группе O.Torvald не хватает драматичности в голосе и открытости.

Об этом певица Надежда Мейхер рассказала на чате в "Главреде".

Телеведущая и экс-солистка женского трио "ВИА Гра" призналась, что все нацотборы не смотрела, только выступления некоторых артистов.

"Я не смотрела отборочный тур, потому судить о том, какой номер лучше других или хуже. Я целенаправленно смотрела несколько номеров, потому что мне нужно было ответить на несколько вопросов относительно "Евровидения"", — сказала артистка.

Она также отметила выступление победителя нацотбора. "Номер O.Torvald был достаточно оригинален и интересен. Но то ли вокалист нервничал, но мне не хватило драматичности в самом голосе и открытости, оголенного нерва. Мое мнение абсолютно субъективно, поскольку "Евровидение" меня никогда не интересовало как конкурс, особенно после выступления некоторых европейских бородатых звезд", — заявила Мейхер.

Напомним, Надежда Мейхер усомнилась в существовании украинского шоу-бизнеса.