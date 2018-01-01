Евровидение-2018. Эксперт объяснил, чего киприотке не хватило для победы

У израильтянки был яркий и выигрышный трек, отметил Путинцев.

Элени Фурейра менее фактурная, чем Нетта Барзилай, считает эксперт Reuters

Креативный продюсер entertainment-компании MOLA group, медиа-менеджер, журналист, музыкант, актер, эксперт Национальной музыкальной премии YUNA Денис Путинцев считает, что в Португалии на песенном конкурсе Евровидение-2018 представительнице Кипра — Элени Фурейра — для победы, в частности, не хватило индивидуальности.

У киприотки не было столь яркого и выигрышного трека, как у израильтянки Нетты Барзилай, рассказал он "Главреду".

"Киприотка Элени Фурейра менее фактурная, нежели Нетта, но она оказалась гораздо сексуальнее и энергетически сильнее победительницы. Однако таких, как киприотка, много — это достаточно стандартная история", — отметил собеседник.

По его словам, "в итоге, победил трек и видео представительницы Израиля, а не сама Нетта".

"Не ожидал, что представитель Австрии Сезар Семпсон войдет хотя бы в десятку — он был настолько стандартно музыкальный. Для меня его результат стал неожиданностью", — добавил Путинцев.

Напомним, финал Евровидения-2018 прошел в ночь на 12 мая в португальской столице Лиссабоне, по итогам голосования победила Нетта Барзилай, второе место заняла Элени Фурейра, третье — Сезар Семпсон, а представитель Украины Melovin (Константин Бочаров) — 17 из 26 возможных.

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