Результаты Евровидения-2018: что принесло победу Израилю и почему жюри "обокрало" Melovin

Конкурс "Евровидение", который в этом году проходил в Лиссабоне, завершился ожидаемой победой представительницы Израиля Нетты Барзилай. Правда, победа не далась ей легко, и исполнительнице яркого "кудахтанья" пришлось понервничать, когда в ходе объявления оценок жюри и результатов зрительского голосования ее периодически обгоняли представители других стран. Жесткую конкуренцию израильской артистке составила горячая киприотка Элени Фурейра, австриец Сезар Семпсон и еще несколько исполнителей, которым никто даже не прогнозировал высоких баллов.

Представитель от Украины на "Евровидении" Melovin, которого европейцы окрестили "молодым Дракулой", занял 17-ое место. Как поговаривают в Украине, да и это подтверждают голоса европейских зрителей, результат Melovin был незаслуженно занижен. Ведь, по итогам выставления оценок профессиональным жюри, Украина оказалась на последнем месте. Лишь жюри двух стран — Азербайджана и Молдовы — дали Украине незначительные баллы, а остальные попросту сделали вид, что не заметили достойного выступления украинца.

Однако зрительские голоса существенно исправили ситуацию, резко подняв Melovin в "турнирной таблице" — европейская аудитория посчитала, что наш артист достоин 7-го места. По 12 баллов наш артист получил от зрителей Польши, Беларуси, Чехии, 10 баллов — от молдавской аудитории, по 8 баллов от россиян, грузин, азербайджанцев и итальянцев.

Креативный продюсер entertainment-компании MOLA group, медиа-менеджер, журналист, музыкант, актер, эксперт Национальной музыкальной премии YUNA Денис Путинцев прокомментировал "Главреду" итоги "Евровидения-2018", рассказал об ожидаемых и неожиданных результатах участников, особенностях конкурса в этом году, поделился мнением относительно того, насколько объективно в Европе оценили представителя Украины Melovin, а также рассказал, есть ли у Melovin потенциал стать артистом, способным завоевать победу на "Евровидении".

— Денис, ваш прогноз относительно победы на "Евровидении" представительницы Израиля сбылся — Европу действительно покорила танцевальность, фрикообразность и оригинальное "кудахтанье". Это была легкая победа для Израиля? Или у Нетты были сильные конкуренты?

— У Нетты Барзилай были сильные конкуренты, но не настолько, чтобы победить ее трек, "взорвавший" Европу. Мы видим это по количеству просмотров записи ее выступлений и клипа на песню "Toy" в YouTube, а также по комментариям к ним. Сработала маркетинговая история и нестандартная внешность певицы (о чем я говорил в прошлый раз). Но ее победа все равно не была легкой.

Сама Нетта несколько разочаровала в первом полуфинале тем, что во время живого выступления не дала энергетику, которой от нее ожидали, вдохновившись клипом. Точно так же украинская группа Kazka отлично звучит в радиоэфирах как студийная музыка, но, когда они начинают работать вживую, возникают вопросы…

Однако в финале она собралась, дала больше энергетики, чем в первом полуфинале. А вот киприотка Элени Фурейра, на которую особо не ставили, показала ту энергетику, которая сразу же составила конкуренцию Нетте.

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В итоге, и голосование профессионального жюри, и зрительское голосование держали в напряжении всех. Это была инфарктная история для нас, особенно когда наш Melovin болтался "в подвале" и только благодаря зрительскому голосованию поднялся в таблице.

В общем, победа для Нетты Барзилай была нелегкой, но прогнозируемой.

— А чего не хватило представителям Кипра и Австрии, которые также оказались в тройке лидеров?

Киприотка Элени Фурейра менее фактурная, нежели Нетта, но она оказалась гораздо сексуальнее и энергетически сильнее победительницы. Однако таких, как киприотка, много — это достаточно стандартная история. К тому же, у нее не было столь яркого и выигрышного трека, как у Барзилай. В итоге, победил трек и видео представительницы Израиля, а не сама Нетта.

Не ожидал, что представитель Австрии Сезар Семпсон войдет хотя бы в десятку — он был настолько стандартно музыкальный. Для меня его результат стал неожиданностью. И на последних секундах голосования я молился: хоть бы не Австрия. Потому что для меня это было бы вообще непонятно.

То же самое касается представителя Германии Михаэль Шульте: рыжеволосый немец в топах тоже оказался совершенной неожиданностью для меня. Он пробился в финал и активно спорил со всеми участниками в плане голосов. Потом я понял — почему: он пел о святых вещах.

Тут можно вспомнить о пресловутых домохозяйках, которые смотрят "Евровидение". Как оказалось, в Европе их достаточное количество. Несмотря на то, что я всегда ратовал и делал акцент на том, что "Евровидение" перестало быть "конкурсом для домохозяек". Его аудитория омолодилась. Особенно она омолодилась и "омузыкальнилась" за счет стран постсоветского пространства, в том числе Украины, которая смотрит "Евровидение" — за конкурсом следят даже те, кто никогда не смотрит музыкальные каналы.

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Так вот немец пел о святых вещах: о семье, детях, любимой жене, о том, что нужно беречь любовь и семью, что самое главное в жизни — именно это. И все это с красивыми фоточками на фоне. Это сработало. В этом успех.

А так, классическая песня, невыдающаяся постановка… Сам артист, в отличие от того же победителя "Евровидения" прошлого года Сальвадора Собрала, не дает нужную музыкальную энергетику. Но песня была о том, что близко домохозяйкам, женщинам, поэтому он выбился в лидеры.

В этом году на "Евровидении" было много отсылок к 80-м годам. Это тенденция, 80-е сейчас в моде. То, что сейчас модно, как люди одеваются, что они слушают — все это было в 1985-1989 годах.

Вот и у шведа Бенджамина Ингроссо был крутой сумасшедший номер. Шведы всегда были сильными конкурсантами, и именно они являются постановщиками всех конкурсов "Евровидение". Мальчик — сладкий, красивый, такой понравится и мальчикам, и девочкам (что тоже очень важно для "Евровидения"). Трек — в тренде, тенденциозный, претенциозный. Диско 80-х. Постановка просто крутая. Потому швед и прошел в финал, и имел все шансы победить.

Вообще, на "Евровидении" работают проверенные математические механизмы. Если ты не используешь математику, ты должен использовать душу, как это сделал португалец Сальвадор Собрал. Если ты используешь душу, ты должен этим жить, ты должен в это погрузиться, полностью растаять в этом, как это сделал Собрал.

— В этом году очень неплохие результаты оказались у представителей стран Старой Европы… Это случайность или может стать тенденцией?

— Не думаю, что страны-основательницы стали уделять намного больше внимания конкурсу "Евровидение", чем в прошлом году или десять лет назад. Потому отчасти это была случайность.

Однако в Европе музыкальная тенденция такова, что "Евровидение" начинает быть не "конкурсом для домохозяек", но и музыкальным конкурсом. И хоть чуточку, хоть на 1%, музыкальные тенденции прослеживаются, и уже видно, что это 2018 год, а не 1985-ый, после которого мало что менялось. Потому, думаю, что вопрос именно в музыкальности, а не в каких-то политических или административных историях.

В этом году представители стран-основательниц набрали большее количество голосов, чем в предыдущие годы, просто потому, что они были более сильными, по сравнению с теми, кого обычно присылали.

Мне понравилась представительница Великобритании SuRie. И не только потому, что выскочил этот чувак, который стал вырывать у нее из рук микрофон. Она очень форматная, фактурная, феминистически выглядящая девушка, которая спела форматный еврохит. Как оказалось, она композитор и пишет многим артистам. Было заметно, что она достаточно сильный композитор. И, когда она писала песню для "Евровидения, она понимала, для чего она это делает.

А французы Madame Monsieur, за которых проголосовала Украина, для меня по-прежнему остаются непонятным явлением. Потому что это типичные французы, с типичным названием коллектива — Madame Monsieur, типичным названием песни — "Mercy". Почему все в них так влюбились? Наверное, сказался французский шарм и обаяние — ожидаемое проявление чисто национального, чего иногда не хватает некоторым участникам. У Франции это сработало.

К слову, аутентичность и шарм были у французов и у датчан. Они показали, что они из своей страны, а не непонятно откуда.

— Были ли какие-то номера в этом году, которые можно назвать откровенно провальными и неудачными? Если говорить обо всех участниках конкурса…

— Не готов ответить на этот вопрос. Таких было очень много, и все они не вышли в финал.

Мне было обидно за Грузию, потому что грузины точно могли представить что-то поинтереснее — и в вокальном плане, и чисто внешне.

Почему не прошел участник от Беларуси украинский певец Алексеев? Ведь Алексеев — сильный артист, и у него сильный продюсер — режиссер Олег Бондарчук... Думаю, потому что они слишком увлеклись художественной постановкой. Поэтому Алексеев не прошел.

Все-таки "Евровидение" — это математическая история. Песня должна быть либо лирически понятной, либо энергетически понятной, либо она должна быть просто музыкально-танцевальной. А Алексеев и его команда заигрались в какую-то глубинную художественную актерскую тему. Но в итоге, извините, до Сальвадора Собрала не дотянули, а "фишку" Алексеева потеряли. Вот и результат.

То же могу сказать о еще одном человеке, связанном с Украиной — Севак Ханагян, который стал победителем "Х-фактора" седьмого сезона в Украине. Он — сильнейший вокалист и один из самых сильных вокалистов, которые в этом году были представлены на "Евровидении". Но сама песня совершенно не "цепляла". Это была просто вокальная композиция. И это то, чем грешат хорошие вокалисты на всех конкурсах: они могут офигенно спеть, но совершенно не проявить себя как артиста, не дать никакой энергетики. В этом была проблема Армении.

Что касается коллектива DoReDos и номера Молдовы, который продюсировал Филипп Киркоров. В этом номере чистая "филиппкиркоровщина" перла из каждой ноты. Я даже пошутил: было ощущение, что молдаване по бартеру отрабатывают хорошо положенную плитку в ванной Киркорова. Это была какая-то свадьба-разгуляй… Но Молдова тоже в финале поднабрала баллов — народ любит разгуляй.

Вообще, никто из артистов меня не разочаровал настолько, чтобы я прям плевался. Такого не было. Хотя некоторые номера были смешными.

— Наш Melovin принес Украине 17 место. Это — объективная оценка номера нашего представителя? Чем можно объяснить то, что, по мнению жюри, Украина оказалась на последнем месте? Что могло так не понравиться профессионалам в выступлении или песне Melovin?

— Когда говорят о "Евровидении", много говорят и о политике. Сначала я все это отрицал. Но теперь понимаю, что доля политики в голосовании профессионального жюри есть. Подчеркиваю, не в зрительском голосовании, а в оценках профессионального жюри.

Именно "благодаря" этому профессиональному жюри мы были на последнем месте. Об этом и обо всех "друзьях", которые нас окружают, стоит задуматься всем нам и Украине как государству. Говоря о "друзьях", имею в виду не людей, а тех, кто влияет на административные, финансовые, шоу-бизнесовые сферы (ведь голосовали люди, имеющие отношение к какому-то административному развлекательному сектору в каждой стране).

Эта тенденция, когда за Украину практически не давали голосов, говорит не о том, что Melovin плохой. Наоборот, могу объективно оценить: он точно был не на последнем месте. Может быть, он был не в десятке, но уж точно — не на последнем месте в финале.

Нужно понимать, что у нас есть враг — Россия, но и друзей-то особых нет. Есть много тех, кто говорит о дружбе, но на деле они проявляют свою "дружбу" в таких мелочах, как конкурс "Евровидение". Это мелочи, но очень важные мелочи для нашей страны. Поскольку "Евровидение" для Украины эпохально политический конкурс. (Хотя я лично не придаю такого большого значения "Евровидению", как придает ему наша страна.)

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Эти тенденции должны нас насторожить. Прежде всего, тех людей, которые принимают геополитические и стратегические решения в нашей стране. В том числе относительно шоу-бизнеса и продвижения музыки.

К Melovin у меня были претензии на Национальном отборе, и они остались в финале "Евровидения". Хотя нужно отдать должное: Melovin выжал из себя все, что мог — в этом плане он молодец. Претензий к артисту у меня нет, потому что прыгнуть выше головы он не мог. Номер отличный. Песня форматная для "Евровидения".

Мы не будем обсуждать тех, кто участвовал в Нацотборе, гадать, что было бы, если бы поехал кто-то другой. "Если бы да кабы"… Обсуждать такие вещи — это черта нашего и других славянских народов. Нужно обсуждать то, что случилось, анализировать то, что произошло, то, что есть.

Melovin — сильный участник, несмотря на его молодость и относительную неопытность. Он показал себя артистом. Может быть, немножко энергетически не дожал.

Был использован правильный менеджерский ход — дать упор на Дракулу. Ведь, если вы помните, на Национальном отборе не было ни слова о вампиризме в номере Melovin. Эта история стала прогрессировать уже в Лиссабоне. Он предстал, как Дракула. А Дракула, извините, не может плясать хип-хоп и давать сумасшедшую энергетику. Дракула — холодный. А Melovin по своей сути, по своему характеру больше флегма, чем сумасшедший холерик. В общем, это было правильное решение — уйти в сторону "дракулизма". Сработало хорошо.

Я не согласен с мнением профессионального жюри относительно последнего места. Категорически не согласен. А со зрительским голосованием — согласен. Хотелось, конечно, чтобы Melovin попал в десятку, и это реально было сделать. Если бы это профессиональное жюри добавило хоть чуть-чуть голосов, Украина была бы в десятке.

— Еще вопрос по поводу зрительского голосования за Melovin… Было ли предсказуемо, что наибольшее количество баллов (12 баллов) Melovin отдали польские, белорусские и чешские зрители, 10 баллов от Молдовы, да и россияне дали немало — 8 баллов?

— Если вычеркнуть Чехию из этого списка, то все будет понятно. Во-первых, все это — наши соседи. Во-вторых, многие удивлялись, что Россия, несмотря на то, что мы враги, дала нам 8 баллов по итогам зрительского голосования… Но, ребят, послушайте, какое количество украинцев живет в России, несмотря на войну и непростые отношения между странами. Мы же понимаем, что голосовали в основном украинцы, те, у кого есть украинские корни, или те, кто как-то связан с нашей страной. Мы очень долго жили в одном государстве, наша история переплетена и с Россией, и с Молдовой, и с Беларусью.

А что касается чехов… Не зря мне нравился их представитель Миколас Йозеф, мой любимый хипстер из Чехии. Голосованием чехов и столь высокой поддержкой Украины удивлен и после этого люблю их еще больше.

К слову, представитель Чехии — однозначно очень крутой парень. У него большое будущее, если он будет продолжать эксплуатировать тот образ, в котором он предстал на "Евровидении". Он вполне может стать чешским Джастином Бибером, как минимум, европейского масштаба.

— Что дало Melovin участие в "Евровидении"? Возникают опасения, что на Melovin у нас в Украине посыплется критика, как это было с O.Torvald. Хотя, как по мне, Украину он представил достойно. Может ли так быть, или наше общество научилось не ругать своих?

— Эта наша привычка — ругать своих — приводит к той ситуации, которая сложилась у нас в политическом плане, социальном, экономическом.

Однако я анализировал ситуацию в Сети, в медиа и хочу заметить: на этот раз не так уж много негативных отзывов о нашем участнике. В основном в Украине поддерживают Melovin, и это приятно. Профессионалы сферы шоу-бизнеса выразили свое несогласие с европейским профессиональным жюри и поддержку Melovin.

Есть лишь некоторые критические высказывания со стороны "конкурирующих организаций", которые участвовали в Национальном отборе. И они, как мне кажется, не совсем корректны как для профессионалов. Но это пусть останется на их совести…

В целом, не думаю, что на Melovin выльется сумасшедшая критика в Украине. Тем более, у него большая фан-база и поддержка в нашей стране после "Х-фактора".

Единственное, за что я переживаю… В конкурсах и вокальных шоу главное — не то, как человек проявил себя в них. Вопрос в том, что он сделает после, как он использует пик интереса к своей персоне для дальнейшего маркетингового, промо и контентного продвижения продукта.

Melovin — очень фактурный. Он сам пишет музыку, и это очень важно. Он понимает европейские тенденции, и это тоже важно. У него есть космический образ, "фишка" с глазом… И сейчас есть пик медиа-интереса к нему. Грубо говоря, у него есть лето на то, чтобы подхватить историю и начать ее активно развивать. Сейчас и он, и его менеджмент должны использовать любые возможности, чтобы сделать из Melovin артиста если не первого эшелона, то второго уж точно, сделать из него европейского артиста из Украины, то есть не просто украинского артиста, а нашего артиста, который может выступать в Европе.

— То есть у Melovin есть потенциал, чтобы стать артистом, способным завоевать победу на "Евровидении"?

— Да, у Melovin есть потенциал. Но зачем ему будет нужно это "Евровидение", когда он станет артистом, способным легко победить на этом конкурсе? Я желаю Melovin, чтобы ему не нужно было участвовать в "Евровидении", дабы доказать, что он — артист. Сейчас это было ему нужно. Но в дальнейшем, надеюсь, он станет настоящей звездой и в Украине, и в Европе. Тогда ему не нужно будет доказывать что-либо на каких-либо конкурсах.

Но, опять-таки, очень многое будет зависеть от менеджмента, то есть не столько от самого Melovin, сколько от людей, которые его окружают. Он —очень талантливый парень, но его нужно двигать в правильном направлении, создавать ему правильный образ и правильное позиционирование.

Надежда Майная