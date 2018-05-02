"Фейс, ты ли это?": Ольгу Бузову без наращенных волос приняли за российского рэпера

Певица озадачила фанатов новым видео.

Бузова озадачила фанатов новым видео instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова удивила подписчиков, представ перед ними в новом образе: девушка сняла наращенные волосы и покрасила брови в темный цвет. Теперь певица стала отчетливо напоминать подписчикам рэпера Face.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, на котором играет с волосами и улыбается на камеру.

"Я не отдыхаю на майских, пусть хоть волосики отдохнут, да?", - подписала видео Бузова.

Многие комментаторы отметили, что в новом образе Ольга Бузова стала похожа на мужчину.

"Я сначала подумала, что это мужик, но нет....это Оля без макияжа", "На мужика похожа. Ужас", "Капец, второй Фейс, ха....", "Ты тут на Фейса похожа, только без татух", "Фейс, ты ли это?", - сравнивали Бузову подписчики.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 2 Май 2018 в 3:10 PDT

Подписчики сравнили Бузову с рэпером Фейсом Фото: memepedia.ru

Ранее Ольга Бузова презентовала замену Facebook и Telegram.

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