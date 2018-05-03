Решила захватить мир: Бузова презентует замену Facebook и Telegram

Российская певица Ольга Бузова планирует запустить свою соцсеть, которая должна прийти на смену "Фейсбуку" и "Телеграму" в случае их блокировки в России.

О таком намерении артистка заявила на странице проекта Buzar в Instagram.

"Впервые проект Buzar заявит о своих планах по развитию российских социальных сетей!", — подчеркивается в сообщении.

В посте отмечается, что 3 мая в 14:00 "Парламентская газета" и Молодежный парламент Государственной думы ФС РФ проведут круглый стол в прямом эфире "Что придет на смену "Фейсбуку" и "Телеграму"?".

Публикация от BUZCOIN (@buzcoin) 2 Май 2018 в 12:00 PDT

Отметим, что в начале апреля Бузова на пресс-конференции в Ритце сообщила о создании своей криптовалюты BuzCoin и запуске IT-проекта Buzar.

Ранее фанаты жестко прошлись по фигуре Ольги Бузовой.