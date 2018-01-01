Фотография основателя Telegram Дурова на белом коне стала мемом

Опубликованный в соцсети снимок приобрел невиданные масштабы популярности.

Фото основателя Telegram стало мемом Фото: Instagram/Павел Дуров

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал оригинальный снимок, где он сидит на красивом белом коне.

"Чтобы быть по-настоящему свободным, вы должны быть готовы рискнуть ради свободы", - подписал он фото, которое разместил в Instagram.

Фото: скрин Instagram/Павел Дуров

Подписчики провели параллели между недавней блокировкой Telegram в России и постом Дурова о свободе. Снимок пришелся многим пользователя по душе, и они начали его по-разному интерпретировать, наделив всеми признаками мема.

— Посмотрите на своего мужчину и на меня, на своего мужчину, на меня...да, я на коне!

Паша Дуров всегда на коне. pic.twitter.com/9cQEuNXBD6 — Джуули, Джуууулия (@JuliVesna) 13 апреля 2018 г.









Четыре всадника Апокалипсиса — персонажи из шестой главы Откровения Иоанна Богослова. Один из них — Чума, едет на белом коне (еще известен как Завоеватель) pic.twitter.com/p015B8nFib — Andrey Frolov (@faddei_frodo) 13 апреля 2018 г.





Открытые источники

Открытые источники

Открытые источники

Открытые источники

Открытые источники

Открытые источники

Напомним, сервис Telegram по решению суда был заблокировал на территории России. Основатель мессенджера Павел Дуров посоветовал россиянам скачивать новую версию, которая автоматически будет обходить блокировку, установленную властями.