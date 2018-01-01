Сегодня, 01:53 RSS

Фотография основателя Telegram Дурова на белом коне стала мемом

Сегодня, 00:23

Опубликованный в соцсети снимок приобрел невиданные масштабы популярности.

Дуров
Фото основателя Telegram стало мемом Фото: Instagram/Павел Дуров
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал оригинальный снимок, где он сидит на красивом белом коне.

"Чтобы быть по-настоящему свободным, вы должны быть готовы рискнуть ради свободы", - подписал он фото, которое разместил в Instagram.

Дуров
Фото: скрин Instagram/Павел Дуров

Подписчики провели параллели между недавней блокировкой Telegram в России и постом Дурова о свободе. Снимок пришелся многим пользователя по душе, и они начали его по-разному интерпретировать, наделив всеми признаками мема.




Дуров
Открытые источники

Дуров
Открытые источники

Дуров
Открытые источники

Дуров
Открытые источники

Дуров
Открытые источники

Дуров
Открытые источники

Напомним, сервис Telegram по решению суда был заблокировал на территории России. Основатель мессенджера Павел Дуров посоветовал россиянам скачивать новую версию, которая автоматически будет обходить блокировку, установленную властями.
Теги:  
Павел Дуров, мем, белый конь, фотография, соцсети, мессенджер Telegram
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...