Фотография основателя Telegram Дурова на белом коне стала мемом

Опубликованный в соцсети снимок приобрел невиданные масштабы популярности.
"Чтобы быть по-настоящему свободным, вы должны быть готовы рискнуть ради свободы", - подписал он фото, которое разместил в Instagram.
Подписчики провели параллели между недавней блокировкой Telegram в России и постом Дурова о свободе. Снимок пришелся многим пользователя по душе, и они начали его по-разному интерпретировать, наделив всеми признаками мема.
— Посмотрите на своего мужчину и на меня, на своего мужчину, на меня...да, я на коне!— Джуули, Джуууулия (@JuliVesna) 13 апреля 2018 г.
Паша Дуров всегда на коне. pic.twitter.com/9cQEuNXBD6
Роскомнадзор внес Telegram в список запрещенных сайтовhttps://t.co/nlJtOVBzW4 pic.twitter.com/1Kwj5Z9VHw— Лента.ру (@lentaruofficial) 13 апреля 2018 г.
Четыре всадника Апокалипсиса — персонажи из шестой главы Откровения Иоанна Богослова. Один из них — Чума, едет на белом коне (еще известен как Завоеватель) pic.twitter.com/p015B8nFib— Andrey Frolov (@faddei_frodo) 13 апреля 2018 г.
Напомним, сервис Telegram по решению суда был заблокировал на территории России. Основатель мессенджера Павел Дуров посоветовал россиянам скачивать новую версию, которая автоматически будет обходить блокировку, установленную властями.