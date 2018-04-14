Фотография основателя Telegram Дурова на белом коне стала мемом

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал оригинальный снимок, где он сидит на красивом белом коне.

"Чтобы быть по-настоящему свободным, вы должны быть готовы рискнуть ради свободы", - подписал он фото, которое разместил в Instagram.

Подписчики провели параллели между недавней блокировкой Telegram в России и постом Дурова о свободе. Снимок пришелся многим пользователя по душе, и они начали его по-разному интерпретировать, наделив всеми признаками мема.

— Посмотрите на своего мужчину и на меня, на своего мужчину, на меня...да, я на коне!

Паша Дуров всегда на коне. pic.twitter.com/9cQEuNXBD6 — Джуули, Джуууулия (@JuliVesna) 13 апреля 2018 г.









Четыре всадника Апокалипсиса — персонажи из шестой главы Откровения Иоанна Богослова. Один из них — Чума, едет на белом коне (еще известен как Завоеватель) pic.twitter.com/p015B8nFib — Andrey Frolov (@faddei_frodo) 13 апреля 2018 г.





Напомним, сервис Telegram по решению суда был заблокировал на территории России. Основатель мессенджера Павел Дуров посоветовал россиянам скачивать новую версию, которая автоматически будет обходить блокировку, установленную властями.