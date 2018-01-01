Годовщина смерти Честера Беннингтона: топ-5 лучших песен Linkin Park

20 июля 2017 года музыкант покончил с собой.
К годовщине смерти "Главред" составил рейтинг топ-5 лучших песен Linkin Park.
1. LinkinPark– Numb (2003)
"Numb" - самая известная песня группы, ее хотя бы раз слышали даже те, кто не знаком с творчеством Linkin Park.
В 2003 году песня лидировала в чарте Billboard Alternative Songs в течение 6 недель, такой же успех она повторила в 2004 году, таким образом, став единственной в истории песней, которая становилась самой лучшей песней сразу в течение двух лет.
2. Linkin Park - In the End (2001)
Тематика сингла "In the End" основана на личной неудаче человека. В списке наиболее часто играющих рок-песен и альтернативных песен десятилетия чарта Billboard песня заняла 2 место.
3.LinkinPark– New Divide (2009)
Песня "New Divide" знакома поклонникам с фильма "Трансформеры: Месть падших" - режиссер Майкл Бэй решил еще раз сотрудничать с артистами – ранее в 2008 году они написали саундтрек к первой части.
4. Linkin Park - Faint(2003)
Клип на песню "Faint" снят в виде концерта, сама композиция дебютировала в Billboard Hot 100, и попала на 48 строчку чарта на восьмой неделе и оставалась до пятнадцатой недели.
5. Linkin Park - Crawling (2001)
"Crawling" — одна из песен альбома, практически не содержащая рэпа. Композиция обеспечила музыкантам путь на мейнстримовые рок-радиостанции. Песня была удостоена "Грэмми" за "Лучшее исполнение в стиле хард-рок".
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