Названы лучшие фильмы полугодия: что стоит посмотреть

Издание The Guardian опубликовало рейтинг лучших фильмов, которые вышли за первое полугодие 2018 года. В перечень попали 38 картин.

Кинокритики отметили, в частности, супергеройские фильмы о вселенной Marvel: "Мстители: Война бесконечности" и "Черная Пантера". В рейтинг вошли также мультфильмы "Тайна Коко", "Остров собак", спин-офф "Хан Соло: Звездные Войны. Истории", и хоррор "Тихое место".

К слову, в список попала российская лента "Нелюбовь" (Андрея Звягинцева).

Кроме этого, в списке фильмы "120 ударов в минуту", "Секретное досье", "Тоня против всех", "Темные времена", "Леди Берд", "Форма воды", "Квадрат" и "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Ранее стало известно, что знаменитый "терминатор" сыграет в украинском фильме о Захаре Беркуте.