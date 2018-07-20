Годовщина смерти Честера Беннингтона: топ-5 лучших песен Linkin Park

Ровно год назад 20 июля 2017 года популярный рокер, вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон совершил суицид. Его тело нашли в доме в Палос Вердес Эстейтс, Калифорния.

К годовщине смерти "Главред" составил рейтинг топ-5 лучших песен Linkin Park.

1. LinkinPark– Numb (2003)

"Numb" - самая известная песня группы, ее хотя бы раз слышали даже те, кто не знаком с творчеством Linkin Park.

В 2003 году песня лидировала в чарте Billboard Alternative Songs в течение 6 недель, такой же успех она повторила в 2004 году, таким образом, став единственной в истории песней, которая становилась самой лучшей песней сразу в течение двух лет.

2. Linkin Park - In the End (2001)

Тематика сингла "In the End" основана на личной неудаче человека. В списке наиболее часто играющих рок-песен и альтернативных песен десятилетия чарта Billboard песня заняла 2 место.

3.LinkinPark– New Divide (2009)

Песня "New Divide" знакома поклонникам с фильма "Трансформеры: Месть падших" - режиссер Майкл Бэй решил еще раз сотрудничать с артистами – ранее в 2008 году они написали саундтрек к первой части.

4. Linkin Park - Faint(2003)

Клип на песню "Faint" снят в виде концерта, сама композиция дебютировала в Billboard Hot 100, и попала на 48 строчку чарта на восьмой неделе и оставалась до пятнадцатой недели.

5. Linkin Park - Crawling (2001)

"Crawling" — одна из песен альбома, практически не содержащая рэпа. Композиция обеспечила музыкантам путь на мейнстримовые рок-радиостанции. Песня была удостоена "Грэмми" за "Лучшее исполнение в стиле хард-рок".

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