Исхудалый Дима Билан показал, как оздоровляется

Билан врал, рассказывая, о грыжах и его болезнь связана с совсем другим недугом.
Об этом пишет paparazzi.
Тогда, он и Яна Рудковская в один голос уверяли, что у него так усилились боли в спине, что не давали ему спать, а врачи диагностировали три грыжи на позвоночнике, которые зажимают нерв и вызывают сильные боли. Кроме того у Димы проблемы с желудком и его похудение связано именно с этим.
По их рассказам, врачи настаивали на операции, но Дима, ссылаясь на сильную занятость, отказался, предпочитая блокаду уколами.
С тех пор, ни о каких операциях слышно не было, но, накануне Дима вдруг рассказал, что решил поднабраться сил в барокамере.
"Я не болею!!! Профилактика!!! Это барокамера, классная штука!!! В наше время не так много чистого необходимого кислорода, а тут под немалым давлением не только легкие, но и кожа вся дышит, упиваясь оным!!))) Я решил поддерживать себя и Здоровье (профилактика) перед сольником", — написал он.
Вот только любой специалист скажет, что барокамера противопоказана при грыжах различной локализации, а значит, Билану от неё будет только вред, пишет издание.
Маловероятно, что специалисты, отправившие Диму в барокамеру, не знают историю его болезни, а значит, Билан врал, рассказывая, о грыжах и его болезнь связана с совсем другим недугом.
Я не болею!!! Профилактика!!! Это барокамера, классная штука!!! В наше время не так много чистого необходимого кислорода, а тут под немалым давлением не только легкие, но и кожа вся дышит, упиваясь оным!!))) Я решил поддерживать себя и Здоровье (профилактика) перед сольником, а то часто бывает закон подлости перед ответственным моментом - вдруг заболеваешь!!! Лежишь себе целый час , сначала смеёшься потом закладывает уши и вперёд ( ps: в такой, по-моему, Michael Jackson спал часто ) #билан #димабилан #живздоров
Напомним, у актрисы Аманды Сейфрид обнаружили редкое заболевание.