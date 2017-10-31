Исхудалый Дима Билан показал, как оздоровляется

Билан врал, рассказывая, о грыжах и его болезнь связана с совсем другим недугом.

Дима Билан Instagram

Несколько месяцев назад певец Дима Билан объяснил свое болезненное состояние грыжами на позвоночнике, но это не так.

Об этом пишет paparazzi.

Тогда, он и Яна Рудковская в один голос уверяли, что у него так усилились боли в спине, что не давали ему спать, а врачи диагностировали три грыжи на позвоночнике, которые зажимают нерв и вызывают сильные боли. Кроме того у Димы проблемы с желудком и его похудение связано именно с этим.

По их рассказам, врачи настаивали на операции, но Дима, ссылаясь на сильную занятость, отказался, предпочитая блокаду уколами.

С тех пор, ни о каких операциях слышно не было, но, накануне Дима вдруг рассказал, что решил поднабраться сил в барокамере.

"Я не болею!!! Профилактика!!! Это барокамера, классная штука!!! В наше время не так много чистого необходимого кислорода, а тут под немалым давлением не только легкие, но и кожа вся дышит, упиваясь оным!!))) Я решил поддерживать себя и Здоровье (профилактика) перед сольником", — написал он.

Вот только любой специалист скажет, что барокамера противопоказана при грыжах различной локализации, а значит, Билану от неё будет только вред, пишет издание.

Маловероятно, что специалисты, отправившие Диму в барокамеру, не знают историю его болезни, а значит, Билан врал, рассказывая, о грыжах и его болезнь связана с совсем другим недугом.

Напомним, у актрисы Аманды Сейфрид обнаружили редкое заболевание.