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Исхудалый Дима Билан показал, как оздоровляется

Сегодня, 12:16

Билан врал, рассказывая, о грыжах и его болезнь связана с совсем другим недугом. 

Дима Билан
Дима Билан Instagram
Несколько месяцев назад певец Дима Билан объяснил свое болезненное состояние грыжами на позвоночнике,  но это не так.

Об этом пишет paparazzi.

Тогда, он и Яна Рудковская в один голос уверяли, что у него так усилились боли в спине, что не давали ему спать, а врачи диагностировали три грыжи на позвоночнике, которые зажимают нерв и вызывают сильные боли. Кроме того у Димы проблемы с желудком и его похудение связано именно с этим.

По их рассказам, врачи настаивали на операции, но Дима, ссылаясь на сильную занятость, отказался, предпочитая блокаду уколами.

С тех пор, ни о каких операциях слышно не было, но, накануне Дима вдруг рассказал, что решил поднабраться сил в барокамере.

"Я не болею!!! Профилактика!!! Это барокамера, классная штука!!! В наше время не так много чистого необходимого кислорода, а тут под немалым давлением не только легкие, но и кожа вся дышит, упиваясь оным!!))) Я решил поддерживать себя и Здоровье (профилактика) перед сольником", — написал он.

Вот только любой специалист скажет, что барокамера противопоказана при грыжах различной локализации, а значит, Билану от неё будет только вред, пишет издание.

Маловероятно, что специалисты, отправившие Диму в барокамеру, не знают историю его болезни, а значит, Билан врал, рассказывая, о грыжах и его болезнь связана с совсем другим недугом. 

Я не болею!!! Профилактика!!! Это барокамера, классная штука!!! В наше время не так много чистого необходимого кислорода, а тут под немалым давлением не только легкие, но и кожа вся дышит, упиваясь оным!!))) Я решил поддерживать себя и Здоровье (профилактика) перед сольником, а то часто бывает закон подлости перед ответственным моментом - вдруг заболеваешь!!! Лежишь себе целый час , сначала смеёшься потом закладывает уши и вперёд ( ps: в такой, по-моему, Michael Jackson спал часто ) #билан #димабилан #живздоров

Допис, поширений bilanofficial (@bilanofficial)

Напомним, у актрисы Аманды Сейфрид обнаружили редкое заболевание.

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Дима Билан, недуг, болезнь
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