Известная российская певица попала в больницу с сыном

В соцсети исполнительница поделилась тревожной новостью, а позже удалила пост.
Исполнительница уточнила, что была в медучреждении с младшим сыном Никитой, говорится на ее странице в Instagram.
"Ночь в больнице", — подписала Буланова фото, на котором запечатлена дверь палаты.
Потом артистка написала, что у них с сыном все хорошо, а позже удалила со страницы тревожную запись.
Напомним, в декабре 2016 года Татьяна Буланова решила развестись со своим вторым мужем — футболистом и тренером Владиславом Радимовым. Пара поженилась 18 октября 2005 года, а 8 марта 2007-го у нее родился сын, мальчика назвали Никита.