Известная российская певица попала в больницу с сыном

В соцсети исполнительница поделилась тревожной новостью, а позже удалила пост.

Татьяна Буланова поделилась тревожной новостью Скриншот видео с youtube.com

В понедельник поздно вечером, 22 января, известная российская певица Татьяна Буланова сообщила, что находится в больнице.

Исполнительница уточнила, что была в медучреждении с младшим сыном Никитой, говорится на ее странице в Instagram.

"Ночь в больнице", — подписала Буланова фото, на котором запечатлена дверь палаты.

Потом артистка написала, что у них с сыном все хорошо, а позже удалила со страницы тревожную запись.

Татьяна Буланова поделалась тревожной новостью Скриншот с instagram.com/buslya

Напомним, в декабре 2016 года Татьяна Буланова решила развестись со своим вторым мужем — футболистом и тренером Владиславом Радимовым. Пара поженилась 18 октября 2005 года, а 8 марта 2007-го у нее родился сын, мальчика назвали Никита.