Известный российский музыкант попал в реанимацию

Врачи поставили гитаристу группы "Моральный кодекс" серьезный диагноз.

Музыкант попал в больницу с инфарктом миокарда Фото: radiomayak.ru

Известного российского музыканта, гитариста группы "Моральный кодекс" Николая Девлет-Кильдеева срочно госпитализировали в Москве.

Гитарист попал в больницу с диагнозом "инфаркт миокарда", сообщает Telegram-канал Mash.

Девлет-Кильдеева отправили в реанимацию. Врачам удалось стабилизировать его состояние, и теперь он находится в палате.

"С ним все сейчас нормально, у него стабильное состояние, он переведен из реанимации в палату" — сказала администратор группы Ирина.

Она уточнила, что музыкант перенес сложную операцию. Теперь Николая Девлет‐Кильдеева ждет период реабилитации, после чего музыкант будет готов вновь приступить к работе.

Девлет-Кильдеев - автор большинства песен группы "Моральный кодекс", он также участвовал в создании одного из альбомов группы "Любэ".

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