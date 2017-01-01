Ким Кардашьян рассказала о новорожденной дочке: здоровая, красивая

Актриса поделилась, что осуществилась ее с мужем мечта.

Ким Кардашьян сказала, что они с супругом невероятно благодарны суррогатной матери, которая родила им дочь instagram.com/kimkardashian

Американская актриса, фотомодель Ким Кардашьян сообщила, что суррогатная мать родила им с мужем-рэпером Канье Уэстом здоровую и красивую девочку.

Ребенок после рождения весил 3,3 килограмма, говорится на сайте манекенщицы.

"15 января 2018. 12.47 утра… Мы с Канье рады сообщить о рождении нашей здоровой, красивой девочки. Мы невероятно благодарны нашей суррогатной матери, которая осуществила нашу мечту", — отметила артистка.

Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в мае 2014 года. У пары раньше было двое детей — дочь Норт (родилась 15 июня 2013 года) и сын Сейнт (появился на свет 5 декабря 2015-го).