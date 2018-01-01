Ким Кардашьян разделась догола и показала свои пышные формы

Американская теледива удивила поклонников такими пикантными снимками.

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян затеяла необычную рекламную кампанию нового аромата своего beauty-бренда.

В соцсетях она выставила снимки, на которых позирует полностью обнаженной.

На паре фото Ким покрыта специальной глиной. Это неспроста, ведь бутылочки для ее будущего аромата будут сделаны в виде ее фигуры.

Ранее Ким Кардашьян раскрыла секрет, как ей удается быстро и эффективно похудеть перед важными событиями.

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