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Ким Кардашьян разделась догола и показала свои пышные формы

Сегодня, 06:32
Ким Кардашьян < >
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1 / 8 Кардашьян затеяла необычную рекламную кампанию своего нового аромата (instagram.com/kimkardashian)

Американская теледива удивила поклонников такими пикантными снимками.

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян затеяла необычную рекламную кампанию нового аромата своего beauty-бренда.

В соцсетях она выставила снимки, на которых позирует полностью обнаженной.

На паре фото Ким покрыта специальной глиной. Это неспроста, ведь бутылочки для ее будущего аромата будут сделаны в виде ее фигуры.

Ранее Ким Кардашьян раскрыла секрет, как ей удается быстро и эффективно похудеть перед важными событиями.

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Ким Кардашьян, голая, фото
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