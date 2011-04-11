Кира Найтли продала квартиру в Нью-Йорке за 6 миллионов долларов

Два этажа, три спальни, огромная кухня, две больших ванных комнаты и еще один санузел поменьше, потолки до семи метров.

Кира Найтли Instagram

В 2015 году Кира Найтли приобрела в Нью-Йорке жилье — актриса купила апартаменты на Манхэттене, неподалеку от района Трайбека.

Об этом пишет harpersbazaar.

Однако долго жить в новой квартире звезде и ее мужу Джеймсу Райтону не пришлось — вскоре недвижимость была выставлена на продажу и на днях ушла за шесть миллионов долларов.

Теперь у двухуровневой квартиры площадью в 355 квадратных метров появились новые владельцы, которым в "наследство" от голливудской знаменитости досталось комфортабельное гнездышко, обставленное от и до.

Два этажа, три спальни, огромная кухня, две больших ванных комнаты и еще один санузел поменьше, потолки до семи метров — в этих апартаментах есть где развернуться. Интерьер квартиры сделан "под дерево" (здесь и необработанные деревянные поверхности, и мебель из разных пород дерева), и преобладающие теплые коричневые оттенки придают всему пространству очень уютный вид.

Приятное дополнение к квартире — патио площадью в 84 квадратных метра.

Напомним, в Сети появились фото новой квартиры Джорджа и Амаль Клуни.