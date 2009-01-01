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"Козлоштепар": Виталий Козловский взорвал Сеть совместным фото с сепаратисткой Штепой

Сегодня, 17:17

После агрессивной реакции фолловеров, певец удалил снимок.

Козловский
Facebook.com
Украинский певец Виталий Козловский похвастался совместной фотографией с одиозной сепаратисткой, бывшим мэром Славянска Нелей Штепой.

Снимок он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Безумно рад встрече", — подписал кадр певец.

Но после агрессивной реакции пользователей Сети, удалил фото.

В комментариях к посту Штепа назвала Козловского настоящим другом, который всегда поддерживает в тяжелые минуты.

"Уверена, что мы все будем с тобой всегда", — написала сепаратистка.

Козловский
Facebook.com

Козловский
Facebook.com

Козловский
Facebook.com

Фото Козловского с сепаратисктой Штепой спровоцировало настоящий шквал эмоций как у фолловеров певца, так и известных украинцев.

 

Напомним, обнаженный Виталий Козловский ищет новую девушку.

Теги:  
Виталий Козловский, Сеть, Штепа
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