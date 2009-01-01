"Козлоштепар": Виталий Козловский взорвал Сеть совместным фото с сепаратисткой Штепой

После агрессивной реакции фолловеров, певец удалил снимок.
Снимок он опубликовал на своей странице в Facebook.
"Безумно рад встрече", — подписал кадр певец.
Но после агрессивной реакции пользователей Сети, удалил фото.
В комментариях к посту Штепа назвала Козловского настоящим другом, который всегда поддерживает в тяжелые минуты.
"Уверена, что мы все будем с тобой всегда", — написала сепаратистка.
Фото Козловского с сепаратисктой Штепой спровоцировало настоящий шквал эмоций как у фолловеров певца, так и известных украинцев.