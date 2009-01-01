"Козлоштепар": Виталий Козловский взорвал Сеть совместным фото с сепаратисткой Штепой

После агрессивной реакции фолловеров, певец удалил снимок.

Украинский певец Виталий Козловский похвастался совместной фотографией с одиозной сепаратисткой, бывшим мэром Славянска Нелей Штепой.

Снимок он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Безумно рад встрече", — подписал кадр певец.

Но после агрессивной реакции пользователей Сети, удалил фото.

В комментариях к посту Штепа назвала Козловского настоящим другом, который всегда поддерживает в тяжелые минуты.

"Уверена, что мы все будем с тобой всегда", — написала сепаратистка.

Фото Козловского с сепаратисктой Штепой спровоцировало настоящий шквал эмоций как у фолловеров певца, так и известных украинцев.

Напомним, обнаженный Виталий Козловский ищет новую девушку.