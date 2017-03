Мадонна снялась в короткометражном фильме о правах женщины

Лента называется Her Story и идет 13 минут.

Instagram

снялась в короткометражном фильме о правах женщины.

Об этом сообщил Аpelzin.ru.

Лента называется Her Story и идет 13 минут.

Мадонна посвятила новую видео-работу "всем женщинам, которые борются за свои права и свободу".

"Добро пожаловать в революцию любви, это новый век тирании, в котором быть индивидуальностью приравнивается к преступлению. Революция начинается здесь", — говорит голос за кадром.

Авторами фильма стали фотографы Луиджи и Ианго. Также кино было снято при участии немецкого Vogue. В видео появляется баннер с лозунгом "We should all be feminists", заканчивается история заявлением "Права женщины — это права человека".

Поклонники певицы отметили, что это больше напоминает полноценный музыкальный видеоклип.

Напомним, по информации СМИ, у Мадонны снова роман с Шоном Пенном.