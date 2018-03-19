"Макаревича окружают злобные дебилы". Юрий Лоза вступился за россиян

Возможно, в РФ у лидера "Машины времени" болел живот, а там, куда он приехал — перестал, отметил композитор.

Андрея Макаревича могут окружать "злобные дебилы", полагает Юрий Лоза УНИАН

Российский певец, композитор, автор песен Юрий Лоза считает, что, возможно, его коллегу лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича окружают "злобные дебилы", а остальные люди вокруг — нормальные.

Очень много у человека зависит от того, в каком он состоянии, как воспринимает одну и ту же действительность, прокомментировал резкое высказывание исполнителя в адрес россиян автор композиций, сообщает "Газета.ру".

"Это может зависеть от многих факторов: от болит живот у Макаревича или не болит живот. Допустим, у него здесь болел живот, а там, куда он приехал, боль прошла. И ему там показалось все гораздо более приятным…", — сказал собеседник.

Ранее Андрей Макаревич после посещения США написал, что американцы гораздо спокойнее граждан РФ, с россиянами происходит "что-то ужасное", и они становятся "злобными дебилами".