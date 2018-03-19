"Макаревича окружают злобные дебилы". Юрий Лоза вступился за россиян

Российский певец, композитор, автор песен Юрий Лоза считает, что, возможно, его коллегу лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича окружают "злобные дебилы", а остальные люди вокруг — нормальные.

Очень много у человека зависит от того, в каком он состоянии, как воспринимает одну и ту же действительность, прокомментировал резкое высказывание исполнителя в адрес россиян автор композиций, сообщает "Газета.ру".

"Это может зависеть от многих факторов: от болит живот у Макаревича или не болит живот. Допустим, у него здесь болел живот, а там, куда он приехал, боль прошла. И ему там показалось все гораздо более приятным…", — сказал собеседник.

Ранее Андрей Макаревич после посещения США написал, что американцы гораздо спокойнее граждан РФ, с россиянами происходит "что-то ужасное", и они становятся "злобными дебилами".