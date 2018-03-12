Родственника Юрия Лозы загрызли бродячие собаки

Российский певец Юрий Лоза рассказал, что что юноша, которого загрызли собаки в поселке Курсаково в Подмосковье, был молодым человеком его племянницы.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook. По словам певца, он "просто отказывается поверить" в произошедшее.

"Однако поверить придётся, потому что рожать от этого смелого парня будет моя племянница, утешать которую мы пытаемся всей семьёй. Он совершил героический поступок и отдал свою жизнь ради спасения совершенно незнакомого человека. Царствие ему небесное",- написал артист.

По его словам, он всегда выступал против разведения крупных собак в тех местах, где в этом нет жизненной необходимости, и выразил надежду, что этот случай "спустят на тормозах".

"Хочется верить, что этот дикий случай не будет спущен на тормозах, что кто-то будет справедливо наказан, и ничего подобного больше не произойдет. Пора всем, кто за это отвечает, подумать о том, что такое может произойти с их родными и близкими", - заключил Лоза.

Напомним, 11 марта в Подмосковье 19-летнего Олега Шушунова загрызла стая собак. Парень возвращался домой поздно вечером. Агрессивные животные принялись атаковать юношу, после чего повалили его на землю и загрызли насмерть. Также собаки напали на девушку уже после гибели Олега, и её удалось отбить прохожим. Сейчас она находится в больнице в тяжёлом состоянии.

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