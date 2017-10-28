Мама Ким Кардашьян поженила пару геев

Герои торжества в элегантных белых смокингах с черными галстуками-бабочками связали себя узами брака в присутствии 120-ти гостей.

Крис Дженнер Instagram

Звезда сериалов "Американская история ужасов" и "Волчонок" Колтон Хейнс и арт-директор гостиничной сети Four Seasons Джефф Литем поженились в Палм-Спрингс, штат Калифорния.

Об этом пишет jetsetter.

Герои торжества в элегантных белых смокингах с черными галстуками-бабочками связали себя узами брака в присутствии 120-ти гостей, среди которых были замечены София Вергара с мужем Джо Манганьелло, Мелани Гриффит, Джесси Тайлер Фергюсон, Лиза Ринна, Челси Клинтон, Билли Лурд и Шайенн Джексон. Церемонию бракосочетания провела Крис Дженнер.

По словам Колтона, все прошло идеально. "Это просто потрясающе, когда ты находишь кого-то, кто учит тебя любви к себе. Самое замечательное, что, благодаря отношениям с Джеффом, мои взаимоотношения с друзьями и семьей стали лучше. Когда тебе удается полюбить кого-то по-настоящему, это полностью меняет твою жизнь. У нас впереди прекрасная совместная жизнь и грандиозное путешествие".

Джефф также не скрывал своих эмоций. "Только представьте себе Шер и клипы Guns N' Roses в одном флаконе — это и будет темой нашей свадьбы. Но важнее цветов и декораций то, что в одном месте собрались все, кого мы любим. Вот что было самым важным для нас".

10 октября Литем объявил в Instagram, что они планируют узаконить свои отношения в конце месяца: "Тот факт, что в конце месяца я заключу брак с мужчиной, прекрасным внутри и снаружи, делает меня самым счастливым человеком на Земле. Он вдохновляет меня и многих других, и мне очень повезло, что совсем скоро я стану его супругом. Люблю тебя @coltonlhaynes".

Публикация от Colton Haynes (@coltonlhaynes) Окт 29 2017 в 4:36 PDT

Публикация от Colton Haynes (@coltonlhaynes) Окт 28 2017 в 5:08 PDT

Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara) Окт 27 2017 в 10:08 PDT

Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara) Окт 27 2017 в 9:24 PDT

Напомним, актер сериала "Теория большого взрыва" женился на своем бойфренде.