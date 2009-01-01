Он поступил в университет в 2002 году и проучился в нем до 2004 года.

Марк Цукерберг Скриншот

Основатель Facebook и один из самых богатых людей планеты Марк Цукерберг наконец-то получил диплом о высшем образовании.

Как пишет BBC, Марк Цукерберг получил диплом Гарвардского университета спустя 13 лет.

Он поступил в университет в 2002 году и проучился в нем до 2004 года.

Все это время Марк изучал психологию и параллельно посещал курсы программирования. Однако создание социальной сети его завлекло и он решил сделать паузу в учебе.

Во время своей речи Цукерберг отметил, что он очень волновался, когда ему вручали диплом. Также Марк подчеркнул, что именно в Гарварде произошло самое важное событие в его жизни — встреча с будущей женой Присциллой.

Кроме этого, Цукерберг вспомнил общежитие, в котором жил и где придумал Facebook.

"Мы живем в нестабильное время...На нас постоянно что-то оказывает свое воздействие. Мы живем в век борьбы...борьбы с собственным временем. Идет схватка между правдой, свободой, всемирным сообществом и авторитаризмом, национализмом и изолированностью", — поделился в завершение Марк.

Напомним, Марк Цукерберг нежно поздравил супругу с годовщиной свадьбы.