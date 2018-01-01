Мастера маникюра и стилисты в ужасе: Юлия Тимошенко удивила неряшливым видом

Лидер партии "Батькивщина" сменила косу на хвост, и прогадала.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления на Всеукраинском форуме "Новый курс Украины", который прошел недавно в Киеве, удивила своим внешним видом.

Леди Ю вместо привычного венка из заплетенной косы, зачесала волосы на левую сторону. Пряди волос выбились с прически, и создавали небрежный образ.

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Кроме того, Тимошенко удивила отросшим маникюром: для дизайна ногтей политик выбрала классический французский маникюр, однако ему уже добрых две-три недели, и выглядят руки Леди Ю неопрятно.

Для появления на форуме Тимошенко выбрала деловой костюм голубого цвета и белую рубашку. На костюме заметны серебряные пуговицы – они напоминают недавний образ политика, когда она явилась в Верховную Раду в кителе а-ля "Сталин".

Образ Тимошенко дополнила очками в круглой оправе и минималистическими украшениями. Макияж Юлия Владимировна выдержала в нюдовых тонах, сделав акцент на коричневые губы.

Ранее Юлия Тимошенко официально пошла в президенты.

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