Юлия Тимошенко явилась в Верховную Раду в кителе а-ля "Сталин"

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на последнем пленарном заседании Верховной Рады появилась в военном кителе цвета хаки с тремя полосами на рукавах.

Образ Тимошенко дополнила традиционной заплетенной косой-венком.

Ранее в 2017 году в таком же наряде она появилась на телепрограмме "Свобода слова". Еще во время прямого эфира пользователи соцсетей начали выкладывать фотографии Леди Ю с едкими комментариями.

"Это что за генерал? Что это за форма?" — написал у себя на фейсбук-странице активист Клим Братковский.

Тогда вместо привычного венка из заплетенной косы Тимошенко зачесала волосы на левую сторону. Пользователи сравнивали депутата с Гитлером, Сталиным.

Ранее имиджмейкер Ульяна Пак рассказала о стиле Юлии Тимошенко.