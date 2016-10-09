Младший сын Жан-Клод Ван Дамма может угодить за решетку

Ван Дамм развелся с Дарси ЛаПьер в 1997 году, когда сыну было около двух лет.

Жан-Клод Ван Дамм Вконтакте

Сын Жана-Клода Вандамма Николас Ван Варенберг был арестован 10 сентября.

Об этом пишет starhit.

21-летний парень уверен в благополучном исходе дела, однако стражи правопорядка так не считают. Самые серьезные из предъявленных ему обвинений — угроза убийством с применением смертельного оружия и хранение наркотиков.

21-летний Николас Ван Варенберг пока уверен в благополучном исходе дела и рассматривает себя как жертву полицейского произвола. При аресте он даже спросил стражей порядка: "Вы что, прославиться захотели?"

Жители многоквартирного дома в Скоттсдейле вызвали полицию, потому что парень явился в невменяемом состоянии, страшно орал, дрался с кем-то в лифте и оставил кровавые следы в коридоре на этаже. Побеседовав с Николасом, полиция установила, что он возвращался домой расстроенным и решил выместить зло на лифте, для чего несколько раз ударил кулаком в приборную панель. Лифт оказался крепким орешком: единственное, что Николасу удалось повредить, — это разбитая в кровь рука. Стражи порядка посоветовали юноше впредь воздерживаться от актов вандализма и откланялись.

Через несколько минут полицейским пришлось вернуться, чтобы выручить молодого человека, который снимал квартиру напополам с Николасом. Как выяснилось, после ухода полиции сын знаменитости начал буянить, а когда перепуганный сосед попытался убежать на лестничную клетку, приставил к его горлу нож. Юного Ван Варенберга, носящего настоящую фамилию отца, разозлило, что во время первого визита полицейских сосед открыл им дверь.

Допис, поширений Jean-Claude Van Damme (@jcvd)Жов 9, 2016 о 9:33 PDT

Николаса доставили в участок вместе с найденными при обыске уликами — ножом и марихуаной. Офицер написал в рапорте, что парень демонстрирует признаки душевного расстройства. От адвоката Николас отказался, а поговорив с судьей, добился, чтобы его отпустили под залог в 10 тыс. долларов до начала предварительных судебных слушаний. 56-летний Жан-Клод пока никак не отреагировал на злоключения своего младшенького — да и сказать актеру особо нечего, поскольку с сыном он почти незнаком.

Ван Дамм развелся с Дарси ЛаПьер в 1997 году, когда сыну было около двух лет. Основной причиной стали измены, в которых женщина подозревала мужа.

Напомним, сын Майкла Дугласа может вновь угодить за решетку.